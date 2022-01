Lagerhaus in Hohenseeden brennt nieder

Zu einem brennenden Lagerhaus sind die Ortsfeuerwehren Güsen und Hohenseeden am 16. Januar 2022 ausgerückt. Das Gebäude wurde durch das Feuer komplett zerstört.

Hohenseeden - Am Sonntagmorgen riss die Sirene bereits kurz vor 7 Uhr in der Frühe die Kameraden der Ortswehren Güsen und Hohenseeden aus dem Schlaf. „Grund für die Alarmierung war der Brand eines Lagergebäudes in Hohenseeden“, informierte Gemeindewehrleiter Steve Flügge.

Das Gebäude, welches frei auf dem Grundstück stand, brannte beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in voller Ausdehnung. Im Gebäude waren Werkzeuge, Reifen, Fahrzeugteile und anderes Material gelagert. An den Außenwänden waren größere Mengen Brennholz abgelagert.

Keine Gefahr desÜbergreifens der Flammen

Die Feuerwehr führte einen umfassenden Löschangriff mittels dreier C-Strahlrohre durch, um die Flammen niederzuschlagen. Steve Flügge erklärte dazu: „Die Gefahr des Übergreifens auf nebenstehende Schuppen und Fahrzeuge konnte somit ausgeschlossen werden.“

Im Anschluss wurde das Gebäude, das bereits beim Eintreffen der Feuerwehr zusammen gestürzt war, mit Schaum abgedeckt, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.

Brandursache noch unbekannt

Die Polizei war ebenfalls vor Ort und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. „Diese ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt“, so der Gemeindewehrleiter. Im Einsatz waren 15 Kameraden mit vier Fahrzeugen.

Schon am Sonnabendabend waren die Kameraden der Ortswehr Hohenseeden gegen 18 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 1 im Einsatz. Bei dem Unfall war eine 68-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden.