13 Kinder traten beim Vorlesewettbewerb der 3. Klassen in der Genthiner Stadt- und Kreisbibliothek an.

Genthin l „Es war schon ziemlich aufregend“, bekannte Caroline Pietschner aus der Grundschule Möser, nachdem sie für das Abschlussbild ihre Urkunden in die Höhe reckte. „Ich habe zu Hause schon ein wenig geübt“, bekannte die Gewinnerin. Überall, wo sie Lesen konnte, hätte sie gelesen.

Hochklassiges Feld

„Im Garten, bei der Autofahrt, am Küchentisch“, verrieten Carolines Eltern. Die Mühe zahlte sich aus. Am Ende hatte die Schülerin aus Möser in einem hochklassigen Feld die Nase vorn. 13 Kinder aus dem Landkreis Jerichower Land waren am Start und präsentierten ganz unterschiedliche Literatur.

Caroline las aus „Die drei !!!“ und hatte sich mit dem Band „Achtung Gaunerzeichen“ eine äußerst spannende Passage um drei Detektivinnen ausgesucht, die in der Nacht spielte. Flüstern, Aufregung und verschlafene Stimmen hatte sie dabei perfekt im Griff.

Bilder Training bis zum Schluss: Bis kurz vor Beginn des Vorlesewettbewerbs wurde der richtige Vortrag geübt. Foto: Mike Fleske



Kinder sind perfekt vorbereitet

Perfekt vorbereitet kamen alle Kinder in den Wettbewerb, waren sie doch die Gewinner ihrer Schulen, hatten sich also schon einmal im Lesewettbewerb durchgesetzt.

„Das Niveau der Vorträge ist sehr gut, auch wenn es natürlich Unterschiede gibt“, hatte Bibliotheksmitarbeiterin Cornelia Draeger beobachtet.

Angenehme Atmosphäre

In der Bibliothek war wieder eine angenehme Leseatmosphäre geschaffen worden, in der die jungen Vorleser wie auch die Zuhörer gleichermaßen auf ihre Kosten kamen. Einige Teilnehmer hatten sogar Plakate gestaltet, auf denen die Hauptfiguren und besondere Orte aufgezeichnet waren.

In diesem Jahr waren die Klassiker wieder stärker vertreten. Kästners „Fliegendes Klassenzimmer“, Blytons „Fünf Freunde“ oder Lindgrens „Kinder von Büllerbü“ oder „Ronja Räubertochter“ fanden sich in der Vortragsliste.

Ebenfalls beliebt die „Drei ??? Kids“, die Schülervariante der „Drei ???“-Reihe oder „Die „Drei !!!“, sozusagen die Mädchenvariante der Detektivgeschichten. Auch Kurioses fand sich, wie etwa „Chloé und der Sprung in der Schüssel“, der zeigt, dass auch sanitäre Anlagen für spannende Geschichten herhalten können. Wird dort doch am Welttoilettentag die Schultoilette verwüstet.

Unbekanter Text im zweiten Teil

Nach den Büchern, die sich die Kinder selbst ausgesucht hatten, kam ein für sie unbekannter Roman. In diesem Jahr hatte Cornelia Draeger Paul Maars „Buchstabenfresser“ ausgewählt.

Die Jury aus Grundschullehrern, Bibliothekshelferin Bärbel Fischer und dem Autor Bernd Schadwinkel hatte eine echte Qual der Wahl bis das Ergebnis feststand.

Siegerin fährt nach Magdeburg

„Es waren viele gute Vorträge dabei, das hat mir gefallen“, meinte Autor Schadwinkel. „Zwei Kinder haben die richtige Lesetechnik angewandt haben und beim Vortrag hochgeschaut“, war Lehrerin Brita Kienscherf aufgefallen. Salomonisch schwieg sie über die Namen.

Am Ende war der Sieg aber doch eindeutig und Caroline Pietschner nimmt nach den Sommerferien für das Jerichower Land an der nächsten Runde im MDR-Funkhaus in Magdeburg teil. Aber am Ende durften sich alle ein wenig als Gewinner fühlen. Denn jeder erhielt eine Urkunde und ein Buch als kleines Präsent.