Veranstaltungstipp im Jerichower Land Lichtblütenfestival nun auch in Jerichow: Naturgewalten umhüllen die Mühle

Zum Lichtblütenfestival im Oktober wird die Holländerwindmühle in Jerichow in ganz besonderes Licht gerückt. Was die Veranstalter für die besondere Veranstaltung in der Altmark und im Jerichower Land geplant haben.