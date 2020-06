Mit dem entsprechenden Hygienekonzept sollte die Sauna-Öffnung in Genthin zum 1. Juli ebenfalls möglich sein.

Genthin l Die coronabedingte Schließzeit der Genthiner Schwimmhalle neigt sich voraussichtlich ihrem Ende entgegen. Die Stadt peilt den 1. Juli als Tag der Eröffnung an. Allerdings war in den Ursprungsplanungen die Sauna nicht in die Öffnungsmodalitäten eingeschlossen.

Darüber ärgerte sich Stadtrat Horst Leiste (SPD): „Man weiß, dass ich ein Verfechter und Nutzer der Sauna bin, da dies für mich eine gesundheitliche Maßnahme ist, die durchaus Vorteile für das Immunsystem hat.“

Vor-Ort-Termin

Leiste hatte sich bereits in der vergangenen Woche für eine Öffnung der Sauna und der Schwimmhalle ausgesprochen und initiierte nun einen Vor-Ort-Termin mit Schwimmmeister und Stadtratskollegen Elko Bernau (WG Genthin-Mützel-Parchen) sowie Bürgermeister Matthias Günther (parteilos).

„Es gibt die Sauna, das Fußbecken, den Ruheraum und das Außenbecken. Dadurch können die Besucher voneinander getrennt werden und kommen sich nicht in die Quere“, warb Leiste für seine Idee der Öffnung. „Unser Problem ist, dass wir darauf achten müssen, dass nur eine sehr begrenzte Anzahl von Nutzern in der Sauna zugelassen wird, im Moment können wir noch nicht einmal sagen, wie hoch die Frequentierung der Schwimmhalle sein wird“, gab Elko Bernau zu bedenken, der sich aber genauso wie Bürgermeister Günther einer Öffnung der Sauna nicht verschloss. „Als Betreiber müssen wir uns an gewisse Vorgaben halten“, merkte Bürgermeister Günther an.

Service, den die Stadt bieten müsse

Damit einher gehe, dass sich die Nutzer zwingend an diese Vorgaben halten müssten, ansonsten müsste der Bereich wieder geschlossen werden. „Für die Stadt bedeutet die Öffnung der Sauna keine gravierende Mehreinnahme, vielmehr ist es ein Service, den wir der Bevölkerung bieten müssen.“ Nach der Besichtigung der Räume und nach einem Vermessen der Saunabereiche stand fest, dass grundsätzlich eine Nutzung auch unter den vorgegebenen Abstandsregeln ermöglicht werden kann.

Derzeit wird nach einer ersten Berechnung von maximal sechs Personen ausgegangen, die gleichzeitig den Sauna-Bereich nutzen dürfen. Zudem müssen die Öffnungszeiten so angepasst werden, dass das Schwimmhallenpersonal zwischendurch eine Reinigung durchführen könne. „Über die genauen Zeiten, Personenzahlen und das Hygienekonzept informieren wir offiziell in den kommenden Tagen, ich denke wir werden eine machbare Lösung finden“, versprach der Bürgermeister. Für Horst Leiste war der Termin ein Erfolg: „Es hat sich gezeigt, dass eine Betrachtung der örtlichen Gegebenheiten einen Sachverhalt andere Eindrücke vermittelt, als wenn vom Schreibtisch aus entschieden wird, das ist im Sinne der Bürger.“