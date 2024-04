Eine Frage der Gerechtigkeit Mit Video: Maria Pfannkuchen - Frauen in Genthin - bestimmt selbst mit, wo's langgeht!

Eine junge Genthinerin will als Mentorin mehr Frauen Mut machen, in Stadt- und Gemeinderäten im Jerichower Land die Politik selbst mitzubestimmen: „Ich nehme Euch an die Hand!“