Burg/Genthin - Damit waren, so die monatliche Mitteilung der Arbeitsagentur, 3.463 Menschen im Landkreis arbeitslos gemeldet.

Die Arbeitslosenquote betrug 7,6 Prozent. Vor einem Jahr, im Februar 2024, hatte die Arbeitslosenquote 7,3 Prozent betragen und es waren 3.293 Personen arbeitslos.

Arbeitslosigkeit bleibt oben

„Im Februar hat die Nachfrage nach Arbeitskräften wieder zugenommen, nachdem diese im Januar deutlich gesunken war“, wird Matthias Kaschte, Chef der Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt Nord, in der Pressemitteilung zitiert. Und er ergänzt: „Dies bildet sich noch nicht in einem Rückgang der Arbeitslosigkeit ab und die wirtschaftlichen Herausforderungen sind nicht überwunden. Zuletzt wurden aber wieder deutlich mehr neue Arbeitsstellen gemeldet.“

Wie immer blickt die Arbeitsagentur in ihrer monatlichen Mitteilung auch auf die Unterbeschäftigung, denn dieser Wert zeichnet ein umfassendes Bild von der Verfassung des Arbeitsmarktes. Hier werden neben Arbeitslosen auch Teilnehmer in Maßnahmen, Weiterbildungen, Vorruhestandsregelungen und arbeitsunfähig erkrankte Arbeitslose erfasst. Die Zahl der Menschen in Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) belief sich im Februar 2025 im Jerichower Land auf 4.240, das sind 43 Personen mehr als im Vormonat und 9 weniger als im Vorjahresmonat. Die Unterbeschäftigungsquote beträgt aktuell 9,1 Prozent.

147 neue Stellen

Die Zahl neu gemeldeter Stellen ist im Februar gestiegen, der Stellenbestand verbleibt im mehrjährigen Vergleich auf hohem Niveau, heißt es weiter. Öffentliche und private Unternehmen meldeten im Februar 147 neue Stellen, 65 mehr als im Januar.

Der Stellenbestand ist gegenüber Januar um 22 auf 833 gestiegen. Im Vorjahr waren im Februar 681 Arbeitsstellen gemeldet.