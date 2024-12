Mitmachschau zu den Themen Weihnachten, Bienen und der Geschichte in der Region.

Mehrere Ausstellungen im Kreismuseum Genthin: Öffnungszeiten an den Feiertagen

Genthin - Die regionale Geschichte im Blick - auch an den Feiertagen: Das Kreismuseum Jerichower Land öffnet in den kommenden Tagen.

So können Besucher am Sonntag, 22. Dezember 2024 und an beiden Weihnachtsfeiertagen, 25. und 26. Dezember, jeweils von 14 bis 17 Uhr vorbeischauen. Danach bleibt das Museum vom 27. Dezember bis 6. Januar geschlossen.

Mitmachen bei der Weihnachtsschau des Kreismuseums Jerichower Land

Viele Schulklassen nutzten die Tage vor den Weihnachtsferien zu einem Besuch im Museum, wie Leiterin Antonia Beran berichtet. Besonders beliebt waren dabei die vorweihnachtlichen Mitmachaktionen in der Kabinettschau „Weihnachten mit allen Sinnen“.

Dort lässt sich Schauen, Riechen, Hören, Schmecken und Fühlen. Und das ist auch etwas für die ganze Familie. Stimmungsvolle Winterbilder der im vergangenen Jahr verstorbenen Genthiner Malerin Walburg Spitzenberg gibt es in der Sonderausstellung „Blickpunkt“. Und sie sind ebenfalls einen Besuch wert.

Bienenschau weiter in Genthin

Und auch wenn die Insekten im Winter ruhen, werden in die Ausstellung „Mit den Bienen die Welt retten“ große und kleine Besucher eingeladen, das Leben der Honigbiene und ihrer wilden Verwandten zu entdecken. Außerdem gibt es am Sonntag Erinnerungen an das Eisenbahnunglück von 1939 im Genthiner Bahnhof und die ständige Ausstellung zu besichtigen.

Diese zeigt Exponate von der geologischen Entstehung des Jerichower Landes während der Eiszeit, der ur- und frühgeschichtlichen Besiedlung, der kulturellen und politischen Entwicklung bis zum 20. Jahrhundert.