Nächste Aktion bei der Befragung zur Anlaufstelle in Genthin. Einwohner sollen eigene Ideen und Wünsche einbringen.

Wie soll die Notfallversorgung in der Region Genthin organisiert werden? Einwohner sind gefragt, Wünsche zu äußern.

Genthin - Nächste Runde für die Aktionen rund um die geplante Anlaufstelle für Notfälle in Genthin. Am Dienstag, 21. Mai, ist der Medizinausschuss erneut zwischen 11 und 13 Uhr mit einem Stand auf dem Marktplatz zu finden.

Im Gegensatz zur Auftaktaktion vor einer Woche geht es diesmal nicht nur darum, Fragebögen ausgefüllt und abgegeben werden oder Einwohner Fragen rund um das Thema „Medizinversorgung“ stellen können. Es soll auch die Möglichkeit geben, dass Besucher Wünsche an eine Medizinversorgung frei formulieren können.

Fragebögen stehen in der Kritik

„Seit der vergangenen Woche sind Fragebögen zur Medizinversorgung öffentlich und es hat es umfangreich Kritik aus der Bevölkerung an der Art der Fragen gegeben“, äußert sich Grünen-Stadtrat Lutz Nitz, der die jetzige Aktion organisiert. „Wir werden jetzt sogenannte Flipcharts, also große Papierbögen aufbauen, auf denen wir Hinweise, Wünsche und Ideen zur medizinischen Anlaufstelle sammeln wollen“, kündigt er an.

Diese Hinweise würden aufgearbeitet und ein weiterer Teil der Unterlagen, die der Medizinausschuss an die Verantwortlichen der Fragebögen weiterreicht. Diese wurden von der Agentur „PD - Berater der öffentlichen Hand“ im Auftrag des Sozialministeriums ausgearbeitet.

Die Befragung ist Teil eines Konzeptes, dass als Grundlage für die Einrichtung einer medizinischen Anlaufstelle für Notfälle werden soll.

Geld dafür kommt aus dem sogenannten Corona-Sondervermögen. Dafür wurden im vergangenen Jahr bereits Akteure des Medizinsektors, etwa Hausärzte, Krankenkassenvertreter oder Mitarbeiter des Rettungswesens befragt.

Keine Frage zu Öffnungszeiten der Anlaufstelle

Kritisch wird in der Region gesehen, dass sich die offizielle Befragung zeitlich stark verzögert hat. Auch wird kritisiert, dass in den Unterlagen Fragen zum medizinischen Bereitschaftsdienst „116 117“, zu digitalen medizinischen Angeboten oder zur Anfahrt zum Hausarzt zur gestellt werden, nicht aber zu Wünschen und Hinweisen zu Öffnungszeiten oder fachspezifischen Angeboten in einer medizinischen Anlaufstelle.

Wie ihr Hausarzt heiße und wie oft sie da hingehe, treffe nicht das Problem, dass es hier vor Ort für Notfälle in Zeiten, wo kein Arzt aufgesucht werden kann, keine fachkundige Anlaufstelle gäbe, hatte etwa eine Einwohnerin bei der ersten Aktion auf dem Marktplatz gegenüber der Volksstimme geäußert.

Dennoch wurde auch deutlich, dass die Menschen in der Region sich eine über die Arztpraxen hinaus eine Einrichtung mit verlässlichen Öffnungszeiten wünschen. „Ich würde mich freuen, wenn in Genthin eine Anlaufstelle kommt, wo man im Notfall hingehen oder gebracht werden kann“, meinte eine weitere Einwohnerin.

Mitmachen ist bis zum 2. Juni möglich

Eine Meinung, die sich auch bei den Einwohnern in Jerichow und Elbe-Parey findet. Auch diese sind im Rahmen der Erhebung gefragt. Noch bis zum 2. Juni können Fragebögen abgegeben werden. Dies geht im Internet, wo der Fragebogen auf einem Portal des Sozial- und Gesundheitsministeriums freigeschaltet ist.

Gesammelt werden die Fragebögen auch in den Rathäusern der Gemeinden. Dort können die Bögen einfach in die Postkästen geworfen werden. Die Unterlagen gehen im Juni der PD Beratung, wo sie für das Konzept ausgewertet werden.