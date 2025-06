Einwohner in Genthin sehen sich riesigen Nachforderungen ausgesetzt. Was der Mieterbund sowie die Behörden raten, um sich zu wehren.

Mieter in der Genthiner Innenstadt sehen sich hohen finanziellen Nachforderungen ihres Vermieters ausgesetzt.

Genthin. - Einwohner in Genthin sehen sich horrenden Nachforderungen ihres Vermieters ausgesetzt. Diese belaufen sich auf Beträge bis in den fünfstelligen Euro-Bereich, obwohl die Mieten regelmäßig gezahlt wurden. Das rät der Mieterbund und so könnten die Beörden eingreifen.