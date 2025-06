Musik, Film und Literatur - dies sind einige der Themen am Mittwoch, 2.7.2025, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 2. Juli 2025, hält Magdeburg ein Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Sängerin Rosa Rau und Pianist Fabian Klentzke geben im Magdeburger Moritzhof ein Sternenhimmelkonzert

Die Sängerin Rosa Rau und der Dresdner Pianist Fabian Klentzke gestalten am 2.7. ab 21 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz 1 einen Konzertabend. Das musikalische Programm vereint eigene deutschsprachige Lieder mit ausgewählten Kompositionen aus Argentinien und Venezuela. Rosa Rau bringt mehrsprachige Musik mit einem tief verwurzelten Interesse an sprachlicher Vielfalt zusammen. Ihre musikalischen Wurzeln liegen im Singer-Songwriter-Stil und Chanson. Ihre Lieder erzählen Geschichten in Deutsch und Spanisch, die durch sprachliche und stilistische Übergänge miteinander in Verbindung treten. Der Abend bewegt sich damit bewusst zwischen verschiedenen kulturellen Ausdrucksformen, ohne sich einem bestimmten Genre fest zuzuordnen.

Die Sängerin stammt aus Deutschland, lernte Spanisch seit ihrer Kindheit und studierte später Spanisch und Arabisch an den Universitäten Leipzig, Granada und Kaslik. Ihre musikalische Ausbildung erhielt sie unter an-derem bei Laura Liebeskind in Deutschland, Ghada Shbeir im Libanon sowie Marta Gómez und Juan Quintero in Kolumbien und Argentinien.

Diese internationalen Einflüsse prägen ihren künstlerischen Ausdruck. Als Sängerin und Texterin war Rosa Rau in mehreren Formationen der transkulturellen Musikszene Sachsens aktiv. Mit dem Ensemble „Amalaya“ veröffentlichte sie 2021 das von der Bundeskulturstiftung geförderte Debütalbum „Casa“, zu dem sie mehrsprachige Texte beisteuerte. Auch an der Albumproduktion des Ensembles „Sesiones del Sur“ war sie als Sängerin und Autorin beteiligt. Ihre Arbeit bewegt sich dabei stets an der Schnittstelle zwischen Musik, Sprache und kultureller Vermittlung.

Fabian Klentzke bringt seine Erfahrungen aus der Tango- und Weltmusikszene in das musikalische Zusammenspiel ein. In der neu gegründeten Leipziger Ensemble-Formation „Risha“ ist Rosa Rau ebenfalls als Sängerin tätig. Das Projekt verbindet Konzertformate mit musikpädagogischen Inhalten.

"Herzflüge und Wörtertanz“ im Literaturhaus Magdeburg

Im Literaturhaus Magdeburg steht für den 2.7. eine musikalische Lesung mit Regina Jarisch und Martin Müller unter dem Titel „Herzflüge und Wörtertanz“ im Kalender. Beginn ist um 19 Uhr im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr.

Regina Jarisch, geboren in Weimar und aufgewachsen in Magdeburg, liest aus ihren Gedichtbänden „Herzflug“ aus dem Jahr 2020, der mit Grafiken von Jost Heyder ergänzt wurde, sowie aus „tatsächlich tanzen“ von 2025 mit Fotografien von Gudrun Wiesmann. Beide Werke sind im Leipziger Literaturverlag erschienen. Die Lyrik greift persönliche Erfahrungen, Beobachtungen, gesellschaftliche Themen sowie Elemente von Sehnsucht und innerer Suche auf. Märchenhafte Motive fließen gelegentlich ein. Die Gedichte von Regina Jarisch bewegen sich zwischen nachdenklichen und humorvollen Tönen und ermöglichen vielfäl-tige Deutungen.

Martin Müller begleitet die Lesung mit Akkordeonmusik. Seine Darbietung umfasst eigene Kompositionen und Interpretationen anderer Werke sowie Jazzstandards. Die Musik verbindet sich mit dem Vortrag zu einem Wechselspiel aus Klang und Wort.

„Zwölf vor 5“ im Technikmuseum Magdeburg mit Hengstmanns und Freunden

Im Technikmuseum Magdeburg in der Dodendorfer Straße 65 wird das Sommertheater „Zwölf vor 5 – Die Rückkehr des Branntwein“ des Hengstmann-Kabaretts gezeigt. Vorstellungen finden jeweils um 20 Uhr vom 2. bis 5., am 8., 9., 11. sowie vom 15. bis 19.7. statt. Zusätzlich gibt es Aufführungen am 29.6. und 6.7. jeweils um 17 Uhr. Weitere Termine sind bereits ausverkauft.

Die Produktion ist der dritte Teil eines Theaterzyklus rund um die Figur Franz Branntwein. Nach den vorherigen Inszenierungen „Die BranntweinSaga – Eine alte Hoffnung“ und „Magdeburg schlägt zurück – der Saga zwoter Teil“ endet die Reihe im Jahr 2025. Inhaltlich bewegt sich die Geschichte zwischen verschiedenen Ebenen der Realität, wobei aktuelle gesellschaftliche und politische Zustände in satirischer Weise verarbeitet werden.

Mit dabei sind unter anderem aus Mazze, Malte und weiteren wiederkehrenden Figuren der vorherigen Stücke. Franz Branntwein steht erneut im Mittelpunkt des Geschehens. In der Rolle eines grantelnden Protagonisten durchquert er alternative Realitäten, die geprägt sind von Widersprüchen und Übertreibungen einer überzeichneten Gegenwart. Ziel der Inszenierung ist es nicht, Lösungen anzubieten, sondern Denkprozesse anzustoßen, wobei das Spiel mit Absurditäten eine zentrale Rolle einnimmt.

Das Autorenteam besteht aus Heiko Herfurth sowie Sebastian und Tobias Hengstmann. Der Abschluss des Branntwein-Zyklus verbindet satirisches Theater mit einem kritischen Blick auf politische und gesellschaftliche Entwicklungen.

„Go Clara Go: die Kunst des kreativen Widerstands“ im Magdeburger Studiokino

Vor gut 50 Jahren erklärte eine Handvoll von Frauen und Männern die einstige sozialistische Vorzeigestadt Chemnitz/Karl-Marx-Stadt zur avantgardistischen Happening-Zone. Ob stumme Performances oder Pleinairs an der See, überbordende Künstlerfeste oder kaltnadelradierte Kollektivwerke – die Künstlergruppe Clara Mosch und die genossenschaftlich organisierte Galerie Oben haben seit den 70er Jahren bewiesen, dass Kunst in der DDR frei sein kann. Und westlichen Vorbildern wie Joseph Beuys in nichts nachsteht. In dieser legendären DDR-Parallelwelt gehörten Kunst und Leben immer zusammen. Das zog zahlreiche Fans an, aber auch die Spitzel der Stasi.

Thematisiert wird dies am Mittwoch, 2.7., ab 18 Uhr im Dokumentarfilm „Go Clara Go: die Kunst des kreativen Widerstands“ von Sylvie Kürsten im Studiokino am Moritzplatz 1a.

Offene Bühne im Magdeburger Nachdenker

All zwei Wochen gibt es bei im Nachdenker in Nachbarschaft des Olvenstedter Platzes eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. Aktueller Termin ist der 2. Juli. „Unsere Bühne steht jedem offen“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Abend. Gefragt seien auf der Kleinkunstbühne beispielsweise Musik, Poetry-Slam und Comedy, so die Organisatoren.

Die Kunstkneipe Nachdenker hat ihren Sitz in der Olvenstedter Straße 43. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

3G geben im Magdeburger Café Treibgut ein Konzert

Die Band 3G ist am 2.7. bei einem Hutkonzert ab 19 Uhr im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 im Wissenschaftshafen zu Gast.

Das Duo aus Burkhard Goers und Jens Loose steht für Musik der 70er bis 90er von Police, Knopfler, Mike & the Mechaniks, Tom Petty, Steve Miller, Clapton, Supertramp, Cat Stevens, CCR und vielen anderen. Aber auch aktuelle Titel von Milow, James Blunt oder Rea Garvey, George Ezra und anderen sind im Programm.

Susanne Hoffmann mit Violinenkonzert in der Ambrosiuskirche Magdeburg

In der Reihe „Mittwochsmusik“ wird in der Ambrosiuskirche am Ambrosiusplatz 1 ein Violinenkonzert mit Susanne Hoffmann geboten. Die Geigerin bringt ein Soloprogramm zur Aufführung, das klassische Werke verschiedener Epochen umfasst. Die Auswahl der Stücke orientiert sich an der sakralen Atmosphäre des Kirchenraums und legt den Schwerpunkt auf Werke, die für Violine solo oder mit Orgelbegleitung konzipiert sind. Der musikalische Teil fügt sich in das bestehende Konzept der wöchentlichen Konzertreihe ein, die in regelmäßigem Turnus verschiedene Interpretinnen und Interpreten vorstellt.

Die Veranstaltung richtet sich an ein musikinteressiertes Publikum, das die Verbindung von Raum und Klang in kirchlichem Rahmen sucht. Der Klang der Violine erhält durch die akustische Beschaffenheit des Gebäudes eine besondere Präsenz. Das Repertoire wurde so gewählt, dass es sich mit dem liturgischen Charakter des Veranstaltungsortes in Einklang bringen lässt.

Das Konzert beginnt am Mittwoch, 2. Juli, um 17 Uhr in der Ambrosiuskirche. Es gehört zur etablierten Veranstaltungsreihe, bei der musikalische Darbietungen jeweils zur Wochenmitte im Zentrum stehen.

Party auf der Insel der Jugend in Magdeburg

Am 2.7. wird Bergfest auf der Insel der Jugend gefeiert. Die Party in der Maybachstraße 8 steigt von 18 bis 24 Uhr.

Die Partyreihe steht unter dem Titel "Home sweet Home".

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Reisefilm und -vortrag "Big China" im Magdeburger Pointfoto

Im Pointfoto in der Leipziger Straße 45a wird am 2.7. ab 19 Uhr ein live kommentierter Reisefilm unter dem Titel „Big China“ gezeigt. Der Film hat eine Länge von etwa 100 Minuten und wird von einem Vortrag begleitet. Der Abend vermittelt Eindrücke einer vierwöchigen Tour durch China, bei der verschiedene Regionen auf eigene Faust bereist wurden.

Der Fokus liegt auf praktischen Hinweisen und landeskundlichen Informationen, die während der Reise gesammelt wurden. Die Route umfasst Stationen in Peking und Shanghai sowie einen Besuch der Chinesischen Mauer. Weitere Ziele waren Berglandschaften im Yunnan-Hochland, Karstgebiete in Guangxi und die Region Hunan. Thematisiert werden auch Herausforderungen bei der individuellen Planung eines solchen Vorhabens: Schwierigkeiten bei Visabeschaffung, Sprachbarrieren außerhalb touristisch erschlossener Gebiete und lange Reisewege zwischen den Orten.

Besuch in den Magdeburger Gruson-Gewächshäusern

Die Magdeburger Gruson-Gewächshäuser, gelegen in der Schönebecker Straße 129b, sind eine der bedeutendsten botanischen Einrichtungen der Region. Die Anlage wurde 1896 eröffnet und basiert auf der umfangreichen Pflanzensammlung des Magdeburger Industriellen Hermann Gruson, der im 19. Jahrhundert ein leidenschaftlicher Pflanzenliebhaber war. Heute beherbergen die Gewächshäuser über 4.000 Pflanzenarten, die in zehn thematisch gestalteten Schauhäusern präsentiert werden.

Die Gruson-Gewächshäuser sind von Dienstag bis Sonntag sowie feiertags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, zusätzlich auch am 6. Januar zur gleichen Zeit.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "The Addams Family" um 21 Uhr auf dem Magdeburger Domplatz. Auch für "Die Dreigroschenoper" im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 waren keine Tickets mehr zu haben.

Gegebenenfalls sind an der Tages- oder Abendkasse noch Resttickets zu haben.