Altenplathow. - Das wird ein Weihnachtsmarkt, wie er im Buche steht. Jean Kitzke-Giese, Vorsitzende des organisierenden Förderverein der Altenplathower Freiwilligen Feuerwehr, hat deshalb bis zum 2. Dezember, 14 Uhr, auf dem Festgelände an der Jägerstraße alle Hände voll zu tun.

Die Verkaufshütten stehen und haben in der Nacht zum Dienstag Schneehauben bekommen. „Wir können unseren zweiten Weihnachtsmarkt nur so schön ausgestalten“, merkt die Vereinschefin gegenüber der Volksstimme an, „weil wir von vielen Firmen großartig unterstützt werden“. Sei es bei der Spende und dem Transport der Weihnachtsbäumchen für die Ausgestaltung des Platzes, sei es beim Transport und dem Aufbau der Hütten, sei es die finanzielle Unterstützung“.

Das Highlight, so Jean Kitzke-Giese, werde sicherlich der Besuch des Weihnachtsmannes sein. Der treffe gegen 17 Uhr mit der Pferdekutsche ein und kommt in Begleitung von drei Engeln. Dabei tritt er dann auch auf seinen Kollegen, den Weihnachtsmann, mit dem die Kinder sich fotografieren lassen können. Der ist bereits ab 14 Uhr vor Ort.

„Vor allem wollen wir viel Spaß haben“, wünscht sich die Vereinschefin. Den sollen alle beim Weihnachtsprogramm mit den Vorführungen der Kita-Kinder und der Grundschule, mit Musik des Genthiner Blasorchesters, Gegrilltem, warmen und kalten Getränken und frischen Waffeln haben.