Das Kloster Jerichow ist seit jeher ein besonderer Ort. Tausende Besucher begeistern sich für den Adventsmarkt, einen der größten im Jerichower Land. Dafür nehmen die Gäste auch weite Anreisen auf sich.

Mittelalter, Handwerk, Deko und weitgereiste Gäste - das sind die schönsten Fotos vom Adventsmarkt

Diese befreundeten Familien stammen ursprünglich aus Havelberg und wohnen mittlerweile in unterschiedlichen Regionen wie Dresden. Beim Adventsmarkt im Kloster Jerichow gibt es ein Wiedersehen - und ein besonderes Erinnerungsfoto.

Jerichow - Über 40 Stände mit Handwerk, mittelalterliches Ambiente und Heißgetränke - der Adventsmarkt im Kloster Jerichow lockt mit vielen Zutaten. Mit Erfolg. Tausende Besucher finden sich am Sonnabend und Sonntag (29. und 30. November 2025) ein. Der Markt ist heute noch bis 18 Uhr geöffnet.