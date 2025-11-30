Bildergalerie Weihnachtszauber in der Börde: Stimmungsvolle Märkte läuten Adventszeit ein
In Uthmöden, Haldensleben, Satuelle und Hundisburg verwandeln Vereine, kreative Kinder und viele engagierte Helfer die Plätze am ersten Adventswochenende in stimmungsvolle Weihnachtswelten.
Aktualisiert: 30.11.2025, 12:20
Uthmöden/Haldensleben/Hundisburg/Satuelle - In Uthmöden duftete es am Wochenende nach Gebäck, Tannengrün und echter Dorfgemeinschaft: Der Traditions- und Heimatverein „Uthtra“ und die Kirchengemeinde hatten erneut gemeinsam den Adventsmarkt auf die Beine gestellt – liebevoll vorbereitet und mit vielen Händen getragen.