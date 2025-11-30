In Uthmöden, Haldensleben, Satuelle und Hundisburg verwandeln Vereine, kreative Kinder und viele engagierte Helfer die Plätze am ersten Adventswochenende in stimmungsvolle Weihnachtswelten.

Mit dem Motorrad reiste Weihnachtsmann Michael und sein Neffe, der Weihnachtself Richard, zum Schmücken des Tannenbaumes in Uthmöden an.

Uthmöden/Haldensleben/Hundisburg/Satuelle - In Uthmöden duftete es am Wochenende nach Gebäck, Tannengrün und echter Dorfgemeinschaft: Der Traditions- und Heimatverein „Uthtra“ und die Kirchengemeinde hatten erneut gemeinsam den Adventsmarkt auf die Beine gestellt – liebevoll vorbereitet und mit vielen Händen getragen.