Jerichow - Das renommierte Dietrich-Bonhoeffer-Ensemble aus Berlin-Lankwitz wird am Freitag, 13. September, um 19 Uhr im Kloster Jerichow ein Konzert unter dem Titel „Meinem Hirten bleib ich treu – Werke früh- und spätbarocker Komponisten“ präsentieren.

Das Ensemble, bestehend aus der Sopranistin Jana Czekanowski-Frankmar, dem Organisten Thorsten Fabrizi und dem Barockcellisten Ludwig Frankmar, werde Werke von Komponisten wie Michael Praetorius, Heinrich Schütz, Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach sowie von italienischen Meistern wie Francesco Cavalli und Girolamo Frescobaldi zu Gehör bringen, heißt es in einer Pressemitteilung des Klosters.

An diesem Abend werde die barocke Musikszene des 17. und 18. Jahrhunderts in den zahlreichen kleinen geistlichen Werken lebendig, kündigte der Veranstalter an. Diese Musikstücke, oft in kammermusikalischer Besetzung und mit obligaten Instrumenten, seien ursprünglich in kleinen Gottesdiensten oder zur privaten Andacht aufgeführt worden.

Besonders die vokale Kammermusik dieser Epoche zeichne sich durch ihren lyrischen und effektvollen Charakter aus, der stark von der italienischen Oper beeinflusst worden sei.

Das Dietrich-Bonhoeffer-Ensemble wurde von Jana Czekanowski-Frankmar ins Leben gerufen, um besondere Gottesdienste der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in Berlin-Lankwitz musikalisch zu bereichern. Mittlerweile tritt das Ensemble deutschlandweit auf und begeistert mit seinen Interpretationen barocker Musik, insbesondere mit Werken von Georg Philipp Telemann und Johann Sebastian Bach.

Das Repertoire umfasst neben Kantaten und Kirchenliedern auch Instrumentalwerke für Barockcello, Cembalo, Orgel und Blockflöte.

Tickets für das Konzert sind ab 19 Euro bei Reservix sowie Vorverkaufsstellen und an der Museumskasse erhältlich.