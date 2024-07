Nach Gewitter, Blitz und Regen: Wo das Wasser in Genthin in den Straßen steht

Bei Regen läuft das Wasser in einigen Teilen Genthins nicht von der Straße ab.

Genthin - Die aktuelle Woche ist geprägt von regnerischem Wetter. Zwischendurch waren die Regenfronten so stark, dass in einigen Straßen das Wasser nicht mehr richtig ablief und sich zeitweise regelrechte Seen auf den Fahrbahnen bildeten.