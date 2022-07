Nach über vierzig Jahren im Schuldienst geht Genthiner Grundschulleiterin Ute Kliem in den Ruhestand

Bewegende Abschiedsfeier für die Viertklässler der Diesterwegschule in Altenplathow und die langjährige Chefin des Hauses.

Genthin - So möchte wohl jeder in den wohlverdienten beruflichen Ruhestand geschickt werden: mit einer hochemotionalen Abschiedsfeier, bei der jede Menge Tränen fließen, weil eigentlich keiner Abschied nehmen will.