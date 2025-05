Mieter in Genthin sind entsetzt: Trotz regelmäßiger Mietzahlungen flattern ihnen Nachforderungen in astronomischer Höhe ins Haus. Die Hintergründe sind dubios – jetzt wird juristisch gekämpft.

Nachzahlungs-Schock in Genthin: Vermieter fordert Zehntausende Euro

Wohnungen am Markt in Genthin. Hier sollen Mieter nachzahlen.

Genthin - Mieter in der Genthiner Mühlenstraße und am Markt sind schockiert: Ihr Vermieter fordert sie auf, Nachforderungen im hohen vierstelligen bis in den fünfstelligen Euro-Bereich zu begleichen. Angeblich für fehlende Beträge bei den Mieten. Nicht der erste Ärger mit dem Vermieter, dessen Gebahren deutschlandweit bekannt ist.