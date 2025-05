Ausgehen in Magdeburg: Veranstaltungen und Events am Montag

Ein Mitarbeiter eines Bauunternehmens beobachtet einen 3D-Drucker, der die nächste Schicht Beton auf Wände aufträgt. Der 3d-Druck ist am 26.5. Thema für einen Vortrag im Alten Rathaus in Magdeburg.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 26. Mai 2025, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Wissenschaft im Rathaus zu Anwendungsmöglichkeiten von 3D Druck

Am Montag, 26. Mai, spricht Prof. Mathias Bertram von der Hochschule Magdeburg-Stendal in der neuen Folge von "Wissenschaft im Rathaus" über die Anwendungsmöglichkeiten von 3D Druck. Beginn im Alten Rathaus ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Häuser aus dem Drucker, Ersatzteile aus dem Wohnzimmer und künstlich erzeugte Steaks – was vor wenigen Jahren noch nach Science-Fiction klang, ist heute Realität. Der 3D-Druck verändert die Art, wie produziert, entworfen und konsumiert wird. Er hat sich in den vergangenen Jahren von einer experimentellen Nischentechnologie zu einem ernstzunehmenden industriellen Verfahren entwickelt. Ob Bauteile aus dem heimischen Wohnzimmer oder ganze Einfamilienhäuser – die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten ist beeindruckend und wächst stetig.

In seinem Vortrag "3D-Druck – Revolution in der Fertigungstechnologie" gibt Prof. Mathias Bertram, Professor für Industrial Design an der Hochschule Magdeburg-Stendal, faszinierende Einblicke in eine der innovativsten Technologien unserer Zeit. Er zeigt auf, wie der 3D-Druck die industrielle Fertigung bereits jetzt umkrempelt und welche Möglichkeiten sich in naher Zukunft eröffnen.

Die Teilnahme im Alten Rathaus am kommenden Montag ist kostenfrei. Um eine Voranmeldung unter der Rufnummer 0391/5354770 oder per E-Mail unter info@vhs.magdeburg.de wird gebeten.

"Was bleibt?" – Filmvorführung mit Gespräch im Magdeburger Moritzhof

Am 26. Mai beginnt um 19.00 Uhr im Moritzhof in der Moritzplatz 1 der Filmabend mit anschließendem Gespräch unter dem Titel "Was bleibt?". Gezeigt wird ein 83 Minuten langer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2025, der sich mit den Erfahrungen junger Menschen im Rahmen eines sozialen Freiwilligendienstes beschäftigt.

Im Mittelpunkt stehen sieben ehemalige Freiwillige, die ihre Heimat für ein Jahr verließen, um soziale Projekte zu unterstützen. Drei von ihnen reisten erstmals außerhalb des afrikanischen Kontinents und engagierten sich in Deutschland. Gleichzeitig arbeiteten vier deutsche Freiwillige in Projekten in Peru, Ghana und Gambia. Der Film begegnet den Teilnehmenden einige Jahre später erneut und konfrontiert sie mit Bildmaterial sowie Aussagen aus ihrer Zeit im Ausland.

Dabei wird deutlich, wie unterschiedlich die Eindrücke und Rückblicke auf diese Zeit ausfallen. Neben individuellen Perspektiven stehen auch die Auswirkungen dieser Erfahrungen im Fokus. Die Darstellung regt dazu an, über interkulturellen Austausch, persönliche Entwicklung und globale Zusammenhänge nachzudenken.

Im Anschluss an die Vorführung folgt ein Gespräch mit Christian Weinert. Die Veranstaltung wird von Engagement Global gGmbH gefördert. Der Eintritt ist frei

Marie Holub bei Ärzte ohne Grenzen – Vortrag im Theater in der Grünen Zitadelle in Magdeburg

Im Rahmen der Reihe "Live vor Ort" berichtet Marie Holub über ihre Arbeit als Personalexpertin bei Ärzte ohne Grenzen. Die Veranstaltung beginnt am 26. Mai um 19 Uhr im Theater in der grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Holub war bereits in mehreren Einsätzen tätig und schildert unter anderem ihre Erfahrungen im Südsudan. In diesem Kontext beschreibt sie die Auswirkungen des Krieges im benachbarten Sudan. Täglich seien verletzte und kranke Menschen in die Kliniken gekommen, viele von ihnen auf der Flucht vor Gewalt. Ihre Schilderungen geben Einblick in die medizinische Versorgung unter schwierigen Bedingungen und die Herausforderungen, denen sich die Teams vor Ort stellen müssen.

Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit lag auf der Weiterbildung der Mitarbeitenden. Diese diene nicht nur der Verbesserung der Versorgung, sondern ermögliche auch eine nachhaltige Perspektive für die Beschäftigten in Regionen mit schwacher Infrastruktur. Holub macht deutlich, wie wichtig es sei, lokale Teams zu stärken und ihnen berufliche Entwicklung zu ermöglichen.

Während der Veranstaltung werden Fotos aus verschiedenen Projekten gezeigt. Darüber hinaus werden die Strukturen und Abläufe in internationalen Hilfseinsätzen näher beleuchtet. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen an Marie Holub und weitere Mitarbeitende von Ärzte ohne Grenzen zu richten. Thematisiert werden dabei auch weitere Einsatzorte in Kriegs- und Krisengebieten weltweit.

Der Eintritt ist kostenlos. Daher lädt Ärzte ohne Grenzen in die Räumlichkeiten in der Leibnizstraße 21 ein. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung sind online unter www.aerzte-ohne-grenzen.de zu finden.

Swing im Magdeburger Volksbad Buckau

Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen. Dieses Mal ist Termin am 26.5. im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56.

Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Auch um 19.30 beginnt der Taster für alle, die schon etwas länger tanzen. „Ab 20.15/30 gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.

Swing ist ein Musikstil, der in den 1930er und 1940er Jahren in den USA populär wurde und eine der wichtigsten Formen des Jazz darstellt. Er zeichnet sich durch einen rhythmischen „Swing“-Groove aus, bei dem die Betonung auf den ungeraden Zählzeiten liegt, was den Musikstücken einen tanzbaren und dynamischen Charakter verleiht. Swingmusik wird oft von Big Bands gespielt, die eine Vielzahl von Instrumenten wie Trompeten, Posaunen, Klarinetten und Schlagzeug umfassen. Bekannte Musiker wie Duke Ellington, Benny Goodman und Count Basie prägten diesen Stil und machten ihn zu einem wichtigen Bestandteil der amerikanischen Kultur und Tanzszene.

Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg zeigt Ausstellung zum Aufstand vom 17. Juni 1953

Im Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg in der Georg-Kaiser-Straße 7 wird die Ausstellung "Menschen Recht Freiheit Protest. Der Aufstand vom 17. Juni 1953 in Sachsen-Anhalt" gezeigt. Sie läuft bis zum 22. August. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags jeweils von 8 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung beleuchtet den Aufstand vom 17. Juni 1953, der nicht nur in Berlin, sondern auch in Sachsen-Anhalt ein Zentrum von Streiks und Protesten war. Allein in Magdeburg, Halle, Bitterfeld und Leuna demonstrierten Zigtausende von Menschen, und an mehr als 240 Orten in Sachsen-Anhalt kam es zu Protesten. Die Demonstranten forderten Freiheit, Menschenrechte, freie Wahlen und das Ende der SED-Diktatur. Erarbeitet wurde die multimediale Plakatausstellung 2023 vom Beauftragten des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Gezeigt werden 25 Tafeln mit Fotos, Tondokumenten und Zeitzeugenberichten, die die Vor-, Nach- und Wirkungsgeschichte des Aufstands an verschiedenen Orten dokumentieren. Ergänzend zur Ausstellung werden im Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg auch Quellen aus Magdeburg präsentiert.

"Voyage, Voyage – Reise ohne Rückkehr" - Ausstellung in der Medizinischen Zentralbibliothek

Die Künstlerin Anja Dähne präsentiert in der Medizinischen Zentralbibliothek Magdeburg ihre Ausstellung "Voyage, Voyage – Reise ohne Rückkehr". Die Ausstellung dokumentiert die künstlerische Entwicklung der Künstlerin von 2019 bis 2025 und widmet sich in erster Linie den Themen Veränderung, neuen Perspektiven, Freiheit und Authentizität.

In ihren Werken, die von Portraits und Akten geprägt sind, spiegelt sich ihre Suche nach neuen Ausdrucksformen wider. Während sie anfangs vor allem mit Aquarell arbeitete, nutzt sie seit Beginn des Jahres 2025 zunehmend Acryl auf Leinwand. Ihre Darstellungen thematisieren Werte wie Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung, wodurch die Figuren in ihren Bildern als handelnde Subjekte und nicht als passive Objekte erscheinen.

Die Ausstellung ist bis zum 15. Juni 2025 während der Öffnungszeiten der Bibliothek zugänglich. Bis zum 26. April ist sie von Montag bis Freitag zwischen 8 und 21 Uhr sowie samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Medizinische Zentralbibliothek befindet sich auf dem Campus in der Leipziger Straße 44 im Haus 41.

„Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ - Ausstellung im Neuen Hörsaal auf dem Campus der Unimedizin Magdeburg

Die bewegende Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“, die zuvor im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité präsentiert wurde, ist bis zum 30. Juni 2025 nun auch in Magdeburg auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg zu sehen. Die Ausstellung geht diesen Gefühlen nach. Sie thematisiert dabei Gefühle nicht allein als subjektive, persönliche Empfindungen. Kulturhistorische Exponate, interaktive Medienstationen und Filminterviews machen sichtbar, wie stark Gefühle durch gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen geprägt werden. Im 20. Jahrhundert haben sich die Erwartungen an die Gefühle in der Auseinandersetzung mit Krebs verändert. Der Rundgang veranschaulicht diesen Wandel und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, auch über eigene Gefühle und deren kulturelle Prägung nachzudenken.

Ausstellungsort ist im Haus 7 der Neue Hörsaal auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bei kostenfreiem Eintritt.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Frühjahr zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 18 Uhr.

Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wurde im Jahr 2024 von 250.000 Menschen besucht. Im Zoo leben 655 Tiere in 154 Arten. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder.

Rundgänge in Magdeburg

Magdeburg ist eine grüne Stadt. Auch wenn in den vergangenen Jahren zahlreiche Bäume wegen Trockenheit, Schädlingsbefall oder Bauvorhaben verloren gegangen sind, finden sich an vielen Stellen Kleingartenanlagen, Grünanlagen und Parks. In einer Serie stellt die Magdeburger Volksstimme Parks in Magdeburg vor.

Gerade im Frühling lohnt sich der Ausflug in die Parks.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf zum Redaktionsschluss mehr für "Alle da! Unser kunterbuntes Leben" um 9 und 10.30 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25.

Gegebenenfalls gibt es noch Tickets an der Tageskasse.