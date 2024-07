Genthin. - Im Bowlingcenter in Genthin ist alles startklar für die nächsten „No Gutter open“, eines der größten Sommerturniere in dieser Sportart in der Region. Die besten Bowlingspieler Deutschlands treten in Genthin an.

