Nach Monaten haben die Brandstiftungen in Wolmirstedt nachgelassen. Jetzt spricht die Polizei.

Brandserie in Wolmirstedt

Immer wieder brennt es in Wolmirstdt, unter anderem auch in Gartenlauben. Nun gibt es weitere Informationen der Polizei.

Wolmirstedt. - „Stimmt es denn, dass der Feuerteufel endlich gefasst wurde“, fragt Leserin Ursula Knebel am Telefon. Schon mehrfach habe sie das in den vergangenen Tagen gehört. Die verhältnismäßige Ruhe, die den Wolmirstedter Feuerwehren in jüngster Zeit gegönnt war, könnte dem Recht geben.