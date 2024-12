Natur im Fokus: Genthin registriert Bäume in der Stadt

Bunt angestrahlte Bäume in Parchen.

Genthin - Welche Bäume gibt es in meinem Wohnort und wie alt sind sie? Das Thema „Baumkataster“ wird im kommenden Jahr wieder stärker ins Blickfeld der Stadt Genthin genommen. Dahinter verbirgt sich eine Auflistung aller bestehenden Bäume in der Stadt und in den Ortschaften.