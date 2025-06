Union 1861 lädt am kommenden Sonnabend zum 19. Schönebecker SoleCup ein. Zahlreiche Spitzensportler haben sich bereits angemeldet. Parallel findet der Union-Sporttag statt.

Werfertag in Schönebeck: Was ist geplant?

Schönebeck. - Dass Union 1861 und damit die Stadt Schönebeck zum mittlerweile 19. SoleCup einladen, zeigt die große Qualität der Veranstaltung. Die Anmeldung als Bronze-Level-Meeting eröffnet den Sportlern im Elitebereich die Möglichkeit, durch ihre Platzierung noch mehr Punkte für die Weltrangliste der Leichtathleten zu sammeln, als dies beim Challenger-Meeting 2023 noch möglich war. Dieses Ranking gewinnt nämlich zunehmend an Bedeutung für die Nominierung bei den internationalen Höhepunkten. Was ist in diesem Jahr geplant? Welche hochrangigen Athleten haben sich angesagt?