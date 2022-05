Netto-Markt in Parey abgerissen

Der alte Netto-Markt in Parey an der Güsener Straße ist Geschichte. Die Abrissarbeiten gingen zügig voran. Der Ersatzneubau des Netto-Marken-Discounters soll voraussichtlich in der zweiten Novemberwoche 2022 eröffnet werden.

Wie der neue Netto-Markt in Theeßen soll auch der Netto-Markt in Parey später aussehen.

Parey - Der Netto-Markt in Parey war mittlerweile in die Jahre gekommen. Einige Pareyer erinnerten sich daran, dass er seit Anfang der 1990er Jahre bestand. Zuvor waren in dem Gebäude in der Güsener Straße 20a noch andere Discounter untergebracht gewesen. Jetzt ist das Gebäude abgerissen worden.