Neue Bilder in der Genthiner Bibliothek zeigen Landschaften und Hintergründiges

Genthin - Ab heute sind neue Bilder in der Stadt- und Kreisbibliothek zu sehen. Marian Siwek aus Pretzien zeigt in den kommenden Montan 16 Bilder, bei denen das genaue Hinschauen lohnt. Am Freitag war der 77-Jährige gemeinsam mit seiner Frau Luise in Genthin zu Gast, um die Bilder im Veranstaltungsraum der Bibliothek zu hängen.