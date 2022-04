Neue Regeln in Genthin bei der Entsorgung von Regenwasser

Stadt regelt Beseitigung durch neue Satzung. Was auf die Einwohner jetzt zukommen kann.

Genthin - Steuererhöhungen müssen die Genthiner in diesem Jahr nicht befürchten. Bei der Gewerbesteuer ist eine Überprüfung erst für das Jahr 2023 geplant. Allerdings hat die Stadt eine sogenannte „Satzung zur Erhebung von Gebühren für die Niederschlagswasserentwässerung“ in der Kernstadt Genthin auf den Weg gebracht. Was technisch klingt, hat ganz konkrete Auswirkungen für jeden Haushalt.