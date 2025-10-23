Am Anleger in Genthin steht eine neue Sitzbank – dank des Einsatzes der Stadtsenioren und aus dem Landtag. Künftig könnten dort mehr Schiffsausflüge angeboten werden.

Neue Sitzbank am Lidl-Anleger: Start für die Neugestaltung des Ankerplatzes für Fahrgastschiffe

Der CDU-Abgeordnete Thomas Staudt (li.) mit dem Vorsitzenden der Genthiner Stadtsenioren Klaus-Dieter Bauer.

Genthin - Nun doch: Am sogenannten Lidl-Anleger in Genthin ist eine Sitzbank aufgestellt worden. Der Aufbau war von den Stadtsenioren gemeinsam mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Thomas Staudt vorbereitet worden. Allerdings stockte die Umsetzung zunächst. Mit dem Aufbau soll eine Neugestaltung des Bereiches beginnen, in deren Zuge mehr Fahrgastschifffahrt angeboten wird.