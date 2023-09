Genthin - Viele Genthiner gehen gern auf dem Kanal auf Ausflugstour in Richtung Brandenburg. Seit einigen Jahren gibt es in den warmen Sommermonaten diese Möglichkeit, die von der Tangermünder Reederei Kaiser angeboten wird.

Dort wurde die noch nicht ganz abgeschlossene Saison 2023 sehr positiv bewertet, da die Nachfrage nach diesen touristischen Touren ungebrochen sei. „Wir können uns vorstellen, auch mehr Fahrten anzubieten, wenn es den Bedarf gibt“, sagt Tina Kaiser von der Reederei.

Externe Stromversorgung für Ausflugsschiff

Dafür müsste aber die Stromversorgung am Anleger ertüchtigt werden und zur Verfügung stehen. „Es wäre durchaus möglich, dass wir mehrere Tage hintereinander in Genthin verbleiben, aber dafür müssen wir unsere Kühlgeräte an Bord betreiben können“, so die Reederin. Denn zu den oft sechsstündigen Touren gehöre auch eine Versorgung mit Getränken und Süßigkeiten, die bislang von Tangermünde aus mitgebracht würden. Die Kühlgeräte liefen dann über die Schiffstechnik während der Fahrt.

„Das geht natürlich nur, wenn wir unterwegs sind. Wenn wir anlegen, benötigen wir eine externe Versorgung.“ Am sogenannten Lidl-Anleger, wie er aufgrund des nahe gelegenen Supermarktes in der Geschwister-Scholl-Straße im Volksmund heißt, war die Stromversorgung bislang nicht gegeben, obwohl eine Vorrichtung vorhanden ist.

Mehrfach fragte die Reederei daher bei der Stadt Genthin nach, ob eine Stromversorgung möglich wäre. Jetzt teilte die Stadt mit: „Die Ertüchtigung ist in Arbeit.“

Bürgermeister Matthias Günther erklärt dazu: „Das ist eine Maßnahme, die nicht mit viel Geld verbunden ist, deshalb können wir diese aus eigener Kraft umsetzten, im Baufachbereich ist dies mittlerweile in Arbeit.“ Der Bürgermeister sieht die Stromversorgung nicht nur für Fahrgastschiffe von Vorteil, sondern auch für das Rettungswesen und die Feuerwehr.

Feuerwehr nutzt Stromanlage nicht

In der Genthiner Wehr sieht man die Errichtung einer Stromversorgung etwas zurückhaltender: „Von der Errichtung einer Stromsäule am Fahrgastschiffsanleger hören wir als Feuerwehr zum ersten Mal“, wird auf Volksstimme-Anfrage geantwortet und weiter wird erklärt: „Generell nutzt die Feuerwehr aus Sicherheitsgründen nur den Strom aus den eigenen, auf den Fahrzeugen mitgeführten Stromerzeugern.“

Dass man davon künftig absehen könnte, ist nicht zu erwarten. „Von daher leitet sich für die Feuerwehr kein Mehrwert durch die neue Stromsäule ab, zumal diese nur an einem Punkt am Elbe-Havel-Kanal zur Verfügung steht.“

Somit steht die Versorgung voraussichtlich in erster Linie den Fahrgastschiffen zur Verfügung. „Wenn die Nachfrage vorhanden ist, werden wir im kommenden Jahr eine höhere Zahl an Touren anbieten.“ Eine Nachricht, die auch der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Staudt gern hört, hat er doch seinen Wahlkreis in Tangermünde und Genthin und die Stadt bereits mehrfach auf das Ansinnen der Reederei angesprochen. Es sei ein gutes Signal für den Tourismus, wenn die Möglichkeit zur Stromversorgung geschaffen werde, hieß es aus seinem Büro.

Wenn es am Anlieger am Supermarkt in Genthin Strom gibt, gibt es vielleicht auch mehr Schiffsausflüge. Mike Fleske

Für Marina Conradi von der Genthiner Touristinfo ist die Stromversorgung in jedem Fall ein Mehrwert für den Tourismus. „Wenn die Reederei aus Tangermünde mehr Touren anbietet, ist das sehr schön, aber es ist auch denkbar, dass wir, mit wem auch immer, Absprachen treffen, dass es an den Wochenenden eine regelmäßige Fahrgastschifffahrt mit regulären Fahrplänen gibt.“

Nächste Touren stehen unmittelbar bevor

Dass die Touren auf dem Kanal beliebt sind, zeigt sich daran, dass die nächsten Ausflüge unmittelbar anstehen. Am Sonntag, 24. September, sowie am Montag, 25. September, heißt es das nächste Mal „Leinen los!“. Die Schiffstouren beginnen jeweils um 12 Uhr an der Anlegestelle, wo sie auch wieder enden.

Die geplanten Schiffstouren der Reederei Kaiser aus Tangermünde dauern jeweils knappe sechs Stunden. Sie führen vorbei an Genthiner Sehenswürdigkeiten, wie dem Wasserturm, dem Sportboothafen und dem Stadtkulturhaus, mitten hinein ins Brandenburgische, vorbei an Kader Schleuse und Wusterwitz in die Havelseen, in die Kanäle rund um Brandenburg und wieder retour. Unterwegs gibt es auch mehrere Schleusengänge. Karten für die Touren sind in der Touristinformation Genthin in der Dattelner Straße erhältlich.