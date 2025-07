Jerichow - Wer kennt das nicht? Die Eltern oder Großeltern brauchen einen neuen Ausweis oder Reisepass, aber allein kommen sie nicht mehr ins Amt. Das bedeutet: Kinder oder Enkel nehmen sich die Zeit und begleiten sie dorthin. Für alle, die in der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow leben, ist das künftig nicht mehr erforderlich.

Die Mitarbeiter im Rathaus von Jerichow haben reagiert. Sie haben sich einen sogenannten Bürgerkoffer angeschafft. „Wir haben beobachtet, dass die älteren Leute oft von Angehörigen begleitet werden, wenn sie einen neuen Ausweis beantragen müssen“, beschreibt Bürgermeister Cathleen Lüdicke (Freie Wählergemeinschaft) den Hintergrund.

Das Amt geht auf Reisen und bringt einen großen Koffer mit

In der Praxis bedeutet das: Ab dem 1. August werden die Mitarbeiterinnen des Meldeamtes in den Außendienst gehen. Für Isabell Charnitzky und Christin Hermes ist dann der Bürgerkoffer ihr ständiger Begleiter. Der Koffer – zusammengestellt und geliefert von der Bundesdruckerei – bietet alles, was benötigt wird, damit ein neuer Ausweis oder Reisepass beantragt werden kann.

Test im Rathaus von Jerichow: Sandra Rente (von links) , Mitarbeiterin in der Verwaltung, testet im Beisein von Bürgermeisterin Cathleen Lüdicke, Meldeamtsmitarbeiterin Isabell Charnitzky und IT-Mitarbeiter Elias Sahm den Ablauf und die Funktionsfähigkeit der Technik im Bürgerkoffer. Foto: Anke Hoffmeister

Deshalb werden die beiden Mitarbeiterinnen im August zunächst in weit entfernten Dörfern der Einheitsgemeinde Termine für alle jene Bewohner der Einheitsgemeinde anbieten, deren Pässe in den nächsten sechs Monaten ablaufen werden.

Das Prozedere wird so ablaufen: Die Männer und Frauen werden von der Verwaltung einen Brief bekommen, in dem sie darauf aufmerksam gemacht werden, wann ihr Pass oder Ausweis abläuft. Zeitgleich wird ihnen ein Termin genannt, zu dem Isabell Charnitzky und Christin Hermes in das Dorfgemeinschaftshaus oder auch das Gerätehaus der Feuerwehr ihres Ortes kommen werden. Dann haben die Bürger vor Ort die Möglichkeit, einen neuen Ausweis zu beantragen. Die gesamte Technik, die dazu benötigt wird, bringen die Frauen mit dem Bürgerkoffer mit. Auch das erforderliche Passbild, der Fingerabdruck und die digitale Unterschrift können damit erstellt werden.

IT-Mitarbeiter Elias Sahm kümmert sich um die Technik

Zu den ersten Terminen wird Elias Sahm die beiden Mitarbeiterinnen der Meldestelle begleiten, um mögliche technische Sorgen erkennen und beheben zu können.

Die Termine in den Dorfgemeinschaftshäusern oder Feuerwehren werden mit den Ortsbürgermeistern abgesprochen, so Cathleen Lüdicke.

Aber nicht nur Pässe können bei einem Termin der Meldestellenmitarbeiterinnen vor Ort beantragt werden. Vieles von dem, was Isabell Charnitzky und Christin Hermes im Rathaus anbieten, werden sie auch im Außendienst leisten können. An-, Um- und Abmeldungen nehmen sie entgegen. Wer eine Melde- oder Lebensbescheinigung braucht, kann den Termin vor Ort ebenfalls wahrnehmen. Das Führungszeugnis kann beantragt, die PIN des Personalausweises geändert werden.

Nach einem mehrwöchigen Testlauf ab 1. August soll das Projekt mit dem Bürgerkoffer fester Bestandteil der Verwaltungsarbeit werden.

Termine für jedermann sind vor Ort möglich

Im Übrigen fahren Isabell Charnitzky und Christin Hermes die neuen Ausweise oder Reisepässe auch wieder aus, sodass vor allem die älteren Menschen nicht mehr den für sie oftmals weiten Weg bis nach Jerichow auf sich nehmen müssen.

Da auch jeder andere die Vor-Ort-Termine nutzen kann und darf, werden diese über die sozialen Medien der Verwaltung und auch über den Infokasten im Dorf bekanntgegeben.

Die Anschaffungskosten für diesen Koffer beziffert die Kämmerin Carola Best mit 1750 Euro. Das ist das Nutzungsentgelt, das die Bundesdruckerei einmalig für fünf Jahre erhebt.