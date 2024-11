Gute Auswahl, gute Qualität, gute Preise. Darum geht es Kunden beim Einkauf in einer Drogerie. Die Kette dm ist auf der Suche nach neuen Standorten. Auch in Genthin?

Neuer Markt in Genthin? Das sagt Drogerie-Kette dm zu weiterem Standort im Jerichower Land

Blick auf den dm-Markt in Burg, der an der Fruchtstraße betrieben wird. Er ist der einzige des Unternehmens im Jerichower Land.

Genthin - Das Thema „Einkaufen“ beschäftigt die Bewohner von genthin. Das hat zuletzt das Hin und Her um den Umzug von Rossmann gezeigt. In Burg ist auch Mitbewerber dm zu finden. Auch bald in Genthin?