Genthin. - Tischtennis spielen gehört unter Jugendlichen nach wie vor zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Auch in Genthin. Kein Wunder, dass die beiden Outdoor-Anlagen auf dem neu gestalteten Schulhof des Bismarck-Gymnasiums immer sofort in Beschlag genommen werden, wenn die Gymnasiasten eine Minute dafür frei haben.

So auch zum großen Schulfest am Mittwoch, mit dem das neu gestaltete Areal zwischen Alt- und Neubau offiziell in Betrieb genommen wurde. Halb Genthin schien hier auf den Beinen und feierte mit den Schülern, die an vielen Ständen zu Mitmach-Aktionen einluden - von Cajons selber bauen (einfache Schlagzeuge aus Holz) bis Riesen-Wandbild mitgestalten.

Das fröhliche Fest für alle haben die Jungen und Mädchen des Abiturjahrganges 2025 und der Förderverein des Gymnasiums in wochenlanger Arbeit unter Mitwirkung von Lehrerin Andrea Kampe auf die Beine gestellt. Was Landrat Steffen Burchhardt (SPD) zu einem „Glückwunsch zu Eurem Förderverein!“ veranlasste. Einen solch aktiven gäbe es nicht an in jeder Schule im Landkreis. Der neue Schulhof sei das „Tüpfelchen auf dem I“ der großen Baumaßnahme mit dem Ersatzneubau für Haus 2.

Schulleiter Volker Schütte spendiert dem Abiturjahrgang für die Festorganisation einen zusätzlichen „Wandertag“ im Schuljahr. Dass die verschiedenen Sitzelemente, die Tischtennisplatten und die Bepflanzung des Areals gut ankommen, zeigte sich beim Einweihungsfest eindrucksvoll.