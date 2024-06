Elbe-Parey - Seit Mai ist Pfarrer Martin Vibrans neuer Vertretungspfarrer und Vakanzverwalter für den Pfarrbereich Elbe-Parey. Damit wurde er vom Kirchenkreis Elbe-Fläming beauftragt.

Im neuen Gemeindebrief, der in einem neuen Outfit erscheint, hat sich Martin Vibrans vorgestellt. Der Gemeindebrief heißt nun „Zwischen Elbe und Kanal – Evangelische Kirche im Pfarrbereich Elbe-Parey“. Er erscheint vierteljährlich.

Martin Vibrans (60) wurde in Greifswald geboren und ist in der Magdeburger Börde aufgewachsen. Er ist seit seiner Kindheit mit dem Beruf eines Pfarrers vertraut, denn sein Vater war Jahrzehnte als Pfarrer in Altenweddingen tätig. „Nach dem Abitur habe ich zunächst ein freiwilliges diakonisches Jahr in der Magdeburger Stadtmission absolviert und danach 1982 mein Theologiestudium in Halle aufgenommen“, so Martin Vibrans. Dann stand nach dem Abschluss und dem ersten Examen die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst an. Martin Vibrans: „Nach der anschließenden Predigerseminarzeit in Wittenberg, in der ich auch meine Frau Christiane kennenlernte, führte uns der Weg in meine Entsendungsstelle nach Rohrberg in die westliche Altmark. Acht Jahre sind wir dort geblieben.“ Im Frühsommer 1997 zog es die Familie mit ihren drei Töchtern nach Möckern. Dort war Martin Vibrans mehr als 26 Jahre als Pfarrer tätig.

Für seine letzten Dienstjahre suchte Martin Vibrans noch einmal eine neue Herausforderung, die er mit der Vertretungsdienstpfarrstelle im Kirchenkreis Elbe-Fläming gefunden hat. Er wohnt mit seiner Frau in Genthin. „Ich freue mich auf die vielen neuen Menschen, die ich in den nächsten Monaten kennenlernen werde, hoffe mit ihnen aber auch, dass es gelingt, jemanden zu finden, der sich dauerhaft auf diese Stelle bewirbt“, erklärt Martin Vibrans.

Die Gottesdienste im Pflegeheim „Kastanienhaus“ in Güsen werden jeweils dienstags um 10 Uhr stattfinden. Nächste Termine sind hier der 11. Juni, der 9. Juli und der 13. August.

Nächste Veranstaltung im Pfarrbereich Parey ist das Chorkonzert in der evangelischen Kirche Parey am Sonntag, 23. Juni, ab 16 Uhr mit der Chorgemeinschaft Elbe-Parey. Zum Programm gehören andächtige und fröhliche Musik.

Die musikalische Stunde wird durch Stephan Senftleben, Posaunist und Chorleiter, begleitet. Aus den Reihen des Chores werden kleine Wortbeiträge vorgetragen.

Der traditionelle Gottesdienst zum Schulanfang findet am Sonntag, 11. August, um 10.30 Uhr in Güsen statt.