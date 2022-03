Neues Biotop entsteht an der Genthiner Lorenzstraße

Kornel- und Heckenkirsche sowie Roter Hartriegel nahmen Ehrenamtliche in die Hand und pflanzten sie im Rahmen der bundesweiten Aktion „Einheitsbuddeln“ an der Lorenzstraße.

Genthin (sm) - Das „Einheitsbuddeln“ auf dem neu entstehenden Biotop an der Lorenzstraße musste fix vonstattengehen. Die Corona-Lage erlaubte es dem organisierenden AWO-Landesverband und den Genthiner Ehrenamtlern nicht, sich lange zusammen an dem Ort aufzuhalten. Innerhalb kurzer Zeit brachten also Gerth und Helma Ehrenwerk, Matthias Witt und Gerhard Leopold (v. l.) aus dem Ehrenamtskreis gemeinsam mit Rubin Herm von der AWO Setzlinge von Kornel- und Heckenkirsche sowie Roter Hartriegel in die Erde. „Einheitsbuddeln“ ist eine bundesweite Aktion rund um den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Im Prinzip jeder solle an diesem Tag einen Baum pflanzen, damit auf diese Weise neuer Wald entstehen kann.