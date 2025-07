Berlin und Potsdam - Mit Blick auf das Wetter kann es heute ungemütlich werden in Berlin und Brandenburg. Bereits ab dem Vormittag seien Schauer, an einigen Orten sogar Starkregen und Gewitter möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Auch auf Sturmböen und Hagel können sich die Menschen in der Region einstellen - Unwetter seien hierbei nicht ausgeschlossen. Gegen Abend würden die Niederschläge schließlich in Richtung Osten abziehen.

Den Tag über steigen die Temperaturen auf bis zu 25 Grad, in der Nacht auf Mittwoch fallen sie auf bis zu elf Grad. Weitere Schauer und Gewitter sind möglich, nach Mitternacht sei jedoch in den meisten Orten nicht mehr mit Regen zu rechnen.

Ähnliches Wetter ist nach DWD-Angaben auch am Mittwoch zu erwarten: Mit Schauern, Gewitter, Hagel und Windböen bleibt es bei bis zu 22 Grad den Tag über frisch. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu zehn Grad und die Schauer lassen nach.