Neues Fitnessstudio in Genthin öffnet bald

Im ehemaligen Elektrogeschäft in der Brandenburger Straße kann in Genthin demnächst Sport getrieben werden. Die Betreiberin Janet Schneider verfolgt dabei ein besonderes Konzept.

Genthin - Es tut sich was in der Brandenburger Straße 55. Gut zweieinhalb Jahre lang standen die Geschäftsräume an der Ecke leer. In der kommenden Woche öffnet dort das Fitnessstudio der Burgerin Janet Schneider. Das Besondere daran: Das Studio ist 24 Stunden an sieben Tagen die Woche geöffnet. „So etwas wollte ich bereits lange anbieten, die Räume in Genthin sind dafür sehr geeignet“, sagt die Betreiberin des neuen Studios „Perfect Fitness 24/7“.