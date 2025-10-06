Die Stadt Genthin plant ein Jugendforum. Bürgermeisterin Dagmar Turian will im direkten Gespräch jugendliche Bedürfnisse besser verstehen – und eigene Vorschläge einbringen.

Genthin - Die Stadt Genthin will jetzt verstärkt auf ihre Jugend zugehen. Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos) kündigt ein Jugendforum an. Ziel sei der direkte Austausch mit jungen Menschen der Einheitsgemeinde. Was die Bürgermeisterin genau vorhat und wie sie die Situation für Jugendliche beurteilt.