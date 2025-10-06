weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Jugendbeteiligung in Genthin: Neues Jugendforum in Genthin: Bürgermeisterin Turian kündigt Dialog mit Jugendlichen an

Jugendbeteiligung in Genthin Neues Jugendforum in Genthin: Bürgermeisterin Turian kündigt Dialog mit Jugendlichen an

Die Stadt Genthin plant ein Jugendforum. Bürgermeisterin Dagmar Turian will im direkten Gespräch jugendliche Bedürfnisse besser verstehen – und eigene Vorschläge einbringen.

Von Robert Sonntag 06.10.2025, 06:15
Genthiner Bürgermeisterin plant gemeinsame Schritte mit der Genthiner Jugend.
Genthiner Bürgermeisterin plant gemeinsame Schritte mit der Genthiner Jugend. Foto: Mike Fleske

Genthin - Die Stadt Genthin will jetzt verstärkt auf ihre Jugend zugehen. Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos) kündigt ein Jugendforum an. Ziel sei der direkte Austausch mit jungen Menschen der Einheitsgemeinde. Was die Bürgermeisterin genau vorhat und wie sie die Situation für Jugendliche beurteilt.