Bayern in Magdeburg - das gibt es jedes Jahr zum Oktoberfest der Mückenwirte. Die Mückenwiesn ist eine Riesenparty. Hier geht es zu den Fotos vom 3. Oktober.

Mit vielen Fotos: So feiert Magdeburg auf der Mückenwiesn

Magdeburg - Die Mückenwiesn in Magdeburg gehört jedes Jahr für alle Fans vom Oktoberfesten zu den Locations, in denen ausgiebig gefeiert wird. Wie es am 3. Oktober 2025 abging, hat die Volksstimme vor Ort bei einem Besuch festgehalten. Die schönsten Fotos gibt es hier.