Nach nur einem Jahr hat der Filialbetreiber sein Geschäft in der Werderstraße geschlossen. Genthin hat nun keinen Lieferdienst beim Onlineportal „Lieferando“ mehr.

New York Pizza in Genthin schon wieder zu

Der verwaiste Standort von New York Pizza in Genthin. Seit meheren Tagen ist geschlossen, die Werbeschilder sind abgebaut.

Genthin. - Ein trauriger Anblick. Das Geschäftsgebäude in der Werderstraße, in dem seit dem vergangenen Jahr die Genthiner Filiale von New York Pizza ansässig war, ist zu. Seit Oktober sind die Türen geschlossen, das Tor zur Hofeinfahrt heruntergelassen.