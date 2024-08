In Genthin lässt es sich durchaus gut leben. Vielleicht lockt die Kleinstadt auch Großstädter an.

Genthin. - „Raus aufs Land“ - was die Volksstimme im Jerichower Land in einer Serie bereits vor zwei Jahren postuliert hat, scheint nun auch ein Schlagwort für die Bundesregierung zu werden. So möchte Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) Menschen aufgrund der Wohnungsnot in den Metropolen zum Umzug in kleinere Städte und Dörfer bewegen. Aber ginge das so einfach? Mit Blick auf den aktuellen Genthiner Wohnungsmarkt hätten es Familien eher schwer unterzukommen.