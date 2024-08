Für Familien ist die Wohnungssuche in Berlin ein Albtraum. Auch in Genthin ist das mit den Wohnungen so eine Sache. Allerdings: Bauland ist ausreichend vorhanden und sehr günstig. Familie Aschenbrenner hat ihren Umzug von Berlin nach Genthin nie bereut.

In Berlin arbeiten, in Genthin leben: Diese Familie hat ihren Umzug aufs Land nie bereut

In Genthin lässt es sich durchaus gut leben. Vielleicht lockt die Kleinstadt auch Großstädter an.

Genthin. - In Berlin arbeiten, aber auf dem Land leben: Immer mehr Menschen entscheiden sich für dieses Lebensmodell. Aber wie sieht die Wohnungssituation eigentlich in Genthin aus? Nur so viel: Eine Entscheidung fürs Haus lohnt sich mehr. Das sah auch die dreiköpfige Familie Aschenbrenner so. Warum sie diesen Schritt nie bereut haben und warum das Pendeln halb so schlimm ist.