Am 3. August rollen wieder Begeisterte nostalgischer Oldtimer auf das Areal des Klosters Jerichow. Die Oldtimerfreunde haben Neuigkeiten für das 14. Treffen.

DDR-Fans aufgepasst: Oldtimer-Treffen in Jerichow wird jetzt zum Mega-Event

Am Wochenende soll er funktionieren: der Picco 1, bekannt auch als „Dreikantfeile“, wird hier mit vereinten Kräften aus der Scheune geschoben.

Jerichow - Eine Woche vor dem 14. Oldtimertreffen in Jerichow herrscht auf dem Veranstaltungsplatz reges Treiben. Denn: Wenn am 3. August Oldtimer von nah und fern hier ankommen, soll es nicht nur schön sein. In diesem Jahr gibt es auch eine Premiere.