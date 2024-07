Nach Kommunalwahl Ortsbürgermeister der Gemeinde Stadt Jerichow in Amt und Würden

Das sind bisher die Neuen in der Reihe der Dorfchefs: Steffen Kliemann in Roßdorf und Thomas Steffen in Zabakuck. Kontinuität an der Dorfspitze gibt es in Nielebock, Schlagenthin, Kade und Karow.