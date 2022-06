Parchener fiebern der Eröffnung des Radweges nach Genthin entgegen

Ein Fahrradkorso rollte am Sonnabend durch die Ortschaft Parchen. Dieses Mal nicht zu Demonstrationszwecken, sondern aus Vorfreude. Nach 26 Jahren des Wartens begrüßten Einwohner und Wegbegleiter die fast fertig gestellte Radwegverbindung nach Genthin mit einer Party. Und erinnern sich an den beschwerlichen Weg durch den Bürokratie-Dschungel.

Parchen - Hup- und Klingelkonzert am Sonnabendnachmittag am Ortseingang Parchen: Die passierenden Autofahrer freuten sich mit den Einwohnern nach 26 Jahren des Hüpfens über Bürokratiehürden und Demonstrierens bei allen Wettern den Radweg zwischen Parchen und Genthin mit einem Fest in den Fokus zu nehmen. „Wir begrüßen ihn nur, wir eröffnen ihn nicht“, betont Ortsbürgermeister Hubert Schwandt noch einmal ausdrücklich. Denn der Abschluss der Bauarbeiten ist nach aktuellem Stand erst Ende Oktober geplant. Dann darf hier auch ganz offiziell in die Pedale getreten werden.