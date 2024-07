Parchen - Der Mann, der am Donnerstag seinen 90. Geburtstag feierte, hat was drauf: Sonnabend, 6. Juli, steigt seine nachträgliche Geburtstagsfeier auf seinem Bauernhof, zu der er alle Einwohner Parchens und Umgebung per Flyer eingeladen hat. Das Genthiner Blasorchester, ließ er auf der Einladung wissen, spiele auch auf.

