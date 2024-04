Am Sonnabend, 20. April, startet ab 9 Uhr der Aktionstag in Parey, zu dem Ortsbürgermeisterin Cora Schröder beim Treffen der Vereine aufgerufen hatte.

Der Sportanglerclub Parey/Elbe und Umgebung, hier der Vorsitzende Kurt Schiller in Aktion, wird am Anglerheim und am Gewässer aktiv.

Parey - Ziel ist es, für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen. Die Vereine werden vornehmlich in ihren eigenen Gefilden tätig werden oder andere Akteure unterstützen. Aber auch Pareyer ohne Vereinsbindung sind willkommene Helfer.

Seit über 30 Jahren organisiert Harald Birmuske den Frühjahrsputz am Strand von Gladows Loch. Gemeinsam mit Mitgliedern des Sportanglerclubs Parey und engagierten Bürgerinnen und Bürgern wird auch in diesem Jahr das Strandufer von Laub und Ästen befreit und neuer Sand verteilt. Wer hier gern mitwirken möchte: Um 9 Uhr geht es los. Bitte eine Harke und gegebenenfalls Arbeitshandschuhe und Gummistiefel mitbringen, so die Veranstalter.

Zur gleichen Zeit treffen sich auch die Mitglieder vom Schalmeienorchester Parey und vom Heimatverein Parey zum Frühjahrsputz im Vereinshaus in der Schlüterstraße. Auch hier sind freiwillige Helferinnen und Helfer herzlich willkommen.

Der Sportanglerclub Parey/Elbe und Umgebung möchte am Anglerheim und am Gewässer aufräumen. Ebenfalls auf dem eigenen Vereinsgelände wird der Wassersportverein Parey/Elbe aktiv. Die Kindertagesstätte ist bereits heute, 19. April, in der Einrichtung und rund um die Kita in Aktion. Der Moskito-Club und der Sportverein wollen unterstützen, wo Hilfe benötigt wird. Angedacht ist auch, auf dem Friedhof am Grab von Dr. Schlüter etwas zu tun.

Ortsbürgermeisterin Cora Schröder überließ es jedem Verein selbst, in welcher Form ein Mitwirken möglich wäre.

„Egal ob ein Arbeitseinsatz auf dem eigenen Vereinsgelände oder die Beteiligung an einer Gemeinschaftsaktion - die Hauptsache ist, dass im Rahmen des Aktionstages die Menschen zusammenkommen, um einen Beitrag zu leisten und um den Ort und die Umgebung zu verschönern“, so Mitorganisatorin Kristin Springer.