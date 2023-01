Erinnerungstafel für Horst Avemann Pareyer wurde 1950 Opfer des stalinistischen Terrors

Im Rahmen des Projektes „Die letzte Adresse“ wurde am Gebäude der Polizeistation in Parey die fünfte Erinnerungstafel in Deutschland und die zweite in Sachsen-Anhalt angebracht. Mit dieser Tafel wird an den in Parey geborenen und in Moskau erschossenen Polizisten Horst Avemann erinnert.