DJ-Duo ist am Freitag in der Zuckerfabrik zu erleben.

Party mit Stereoact in Genthin

Ausgehen am Wochenende

Genthin - Sie ist die wohl eigenwilligste Location für Konzerte in der Region: die ehemalige Zuckerfabrik in Genthin. Seit 2022 zieht das Gelände nicht nur feierwütiges Publikum an, sondern auch prominente Namen.

Am Freitag 21. Juli ist das DJ-Duo Stereoact mit frisch aufgepeppten Schlagerhits zu Gast in der Zuckerfabrik. Bekannt ist das Duo durch Remixe von Liedern von Roland Kaiser, Ireen Sheer und Roger Whittaker, die in einem höheren Tempo und modernen Sound daherkommen.

Kerstin-Ott-Remix auf Platz 2 der Charts

Der Remix von „Die immer lacht“ von Kerstin Ott landete 2015 auf Platz zwei der deutschen Charts. Unterstützt werden sie von Sängerin Lena Marie Engel, die mit aktuellen Pop-Schlagern die Herzen der Fans erobern wird. Mit ihren Versionen von Titeln wie „99 Luftballons“ und „Vienna Calling“ landete sie vor wenigen Monaten in den DJ-Charts.

Klangakrobaten aus Tangermünde dabei

Mit dabei in Genthin sind außerdem die Klangakrobaten aus Tangermünde und 2Elements aus Ibizia, die waschechten House auf die Bühne bringen werden.

Karten für das Konzert gibt es in der Genthiner Touristinformation, Telefon 03933/802225, oder auf der Internetseite der Zuckerfabrik.