Jerichow/Genthin - Mit einem Paukenschlag endete Sonntagabend, 29. Januar 2023, ein spannender Wahltag. Cathleen Lüdicke von der Freien Wählergemeinschaft Jerichow konnte sich gleich im ersten Wahlanlauf über die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen, so dass eine Stichwahl nicht mehr notwendig ist. Sie setzte sich in allen zwölf Wahlbezirken, einschließlich der Briefwahl, deutlich gegen ihre Mitbewerber durch und überwand die 50-Prozent-Hürde mit insgesamt 68,59 Prozent deutlich. Ihr bestes Wahlergebnis erzielte sie in der Stadt Jerichow mit 79,85 Prozent der Stimmen, gefolgt von Schlagenthin mit 75,18 Prozent. Lüdicke deklassierte damit deutlich ihre Mitbewerber. Auf Mathias Matschoß (CDU) entfielen 14,74 Prozent der Stimmen, auf Birgit Albrecht 12,52 Prozent und auf Manuel Müller 4,13 Prozent. Selbst in ihren Heimatorten konnten sich die drei weiteren Bewerber nicht durchsetzen, Lüdicke hatte auch hier die Nase vorn.

