Pianist aus Italien gastiert in Zerben

Der Pianist Luca Arnoldo Maria Colombo spielt in Zerben.

Zerben - Das Konzert beginnt um 16 Uhr im Effi-Briest-Schloss in Zerben.

Marco Reiß erhielt seinen ersten Geigenunterricht von seinem Vater. Bald darauf erfolgte die Delegierung an die Spezialschule in Halle, nach deren Beendigung er an der Musikhochschule Leipzig studierte.

Im Zuge seiner umfangreichen kammermusikalischen Tätigkeiten leitet Reiß seit 1989 das Magdeburger Rossini-Quartett. Der Pianist Luca Arnaldo Maria Colombo bildet sonst ein Klavierduo mit Sugiko Chinen. Im Jahr 2020 feierte das Duo sein 25-jähriges Bestehen.

Der Eintritt am Sonnabend ist frei. Am Ende des Konzertes wird um eine Spende für die Durchführung der Konzertreihe gebeten.