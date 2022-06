Pilotprojekt „Aufleben“ macht den Seniorensport in Genthin zum Vereinsprogramm

Was als Pilotprojekt für mehr Aktivität von Menschen über 60 Jahren begann wird nun Bestandteil des generellen Sportangebotes beim SV Chemie Genthin. Noch bis Mai 2022 wird die Ausbildung des Übungsleiters durch den Turnerbund Sachsen-Anhalt finanziell gefördert.

Genthin - Großes Festzelt statt Waldluft, bequemes Sitzen statt Bewegung: Das ist beim SV Chemie Genthin in diesem Fall eine Ausnahme und nur von kurzer Dauer, um einiges an organisatorischen Dingen zu besprechen. Im Fokus des Treffens von Mitgliedern und anderen Nutzern der Sportangebote im Verein steht die Weiterführung eines Pilotprojektes „Aufleben“, welches sich an die Menschen über 60 Jahren richtet.