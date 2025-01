Auf dem Weg zur Schule Mann aus Genthin bedroht Kinder im Schulbus mit einem Messer

Ein 31-jähriger Mann aus Genthin hat drei Kinder in einem Schulbus mit einem Messer bedroht. Nachdem die Kinder an der Schule in Brettin Hilfe gesucht hatten, leitete die Polizei Fahndungsmaßnahmen ein. Der Tatverdächtige wurde kurze Zeit später festgenommen.